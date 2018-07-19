مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقال الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي ان تجمع الخان الاحمر يكرر اليوم مأثرة هبة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو وأجبرته على التراجع أمام ضغط وبسالة جماهير شعبنا ومقاومته الشعبية.وخاطب البرغوثي باسم القوى الوطنية المهرجان الشعبي الكبير الذي اقيم اليوم في الخان الاحمر بمشاركة الالاف من المواطنين.وحيى البرغوثي جماهير المشاركين الذين جائوا من كل أنحاء الوطن، و أشاد ببسالة و صمود سكان الخان الاحمر رجالا ونساءا و أطفالا، و أكد ان معركة الخان الاحمر تدور من أجل حماية القدس والأغوار وأكثر من ثلثي الضفة الغربية التي تستهدفها اسرائيل بالاستيطان و الضم و التهويد، كما أشاد بروح الوحدة الوطنية التي جمعت الكل الفلسطيني في هذه المعركة.وقال البرغوثي "مثلما انتصر شعبنا في معركة القدس سننتصر في الخان الاحمر ولن يمر التطهير العرقي ومنظومة الابارتهايد العنصرية التي يحاول حكام اسرائيل فرضها من خلال ما يسمى بصفقة القرن."