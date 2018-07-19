شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد٬ السيد عزام الشوا، اليوم، بوفد من بعثة صندوق النقد الدول، برئاسة البعثة السيدة كارين اونجلي، وبحضور عطوفة نائب المحافظ د. رياض أبو شحادة، ومدير وحدة المتابعة المالية السيد وائل لافي.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي والاقتصادي الفلسطيني، والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لدعمه وتطويره.

وأطلع المحافظ الوفد على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين، خاصة جهودها في مجال التشريعات والنظم الرقابية فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتسهيل وصولهم لمصادر التمويل وتشجيع البنوك على دعم المشاريع والمبادرات الإنتاجية لتعزيز مساهمتها بشكل أكبر في الشق التنموي. من جانبه ثمن معالي المحافظ الشوا التعاون المستمر والدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لسلطة النقد الفلسطينية٬ وذلك في سبيل تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته٬ ومواكبته أخر التطورات المصرفية العالمية. 

من جهتها أشادت السيدة كارين اونجلي بسلطة النقد الفلسطينية وحرصها الدائم على الارتقاء بالوضع المصرفي الفلسطيني٬ وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبة الدولية (IFRS) والمعايير الدولية للتدقيق الداخلي (IIA) وتطبيق نظام التدقيق بتقييم المخاطر٬ مؤكدة على استعداد صندوق النقد الدولي على تعزيز افق التعاون بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء على ضمن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لفلسطين، حيث تلتقي البعثة خلال زيارتها بأهم الجهات صاحبة القرار والتأثير في الشأن الاقتصادي والمالي، من أجل تقديم تقريرها إلى لجنة الاتصال المخصصة (AHLC) المعنية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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