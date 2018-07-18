شؤون فلسطينية

(أونروا) تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

(أونروا) تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمساهمة مصر في دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هي "الأخطر في تاريخها".

وعبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، اليوم، الأربعاء، في رسالة لوزير الخارجية المصري سامح شكرى، عن تقديره للدور الذي لعبته مصر، باعتبارها رئيس اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة خلال العام المنصرم، والتي انتهت في الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري.

وقال كرينبول، إن مصر ساهمت بشكل جوهري في دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هي الأخطر في تاريخ (أونروا) على الصعيدين المالي والسياسي، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية المصري السفير أحمد أبو زيد.

وأعرب المسؤول الأممي عن سعادته بالدور القيادي الذي قامت به مصر من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استمرار التمويل لـ (أونروا)، وبما يكفل عدم انقطاع الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين خلال العام 2017.

وثمن غالياً الدور المصري في حشد الجهود وخلق الوعي الكافي على صعيد المجتمع الدولي، فيما يتعلق بحجم الكارثة المالية التي تواجهها الوكالة خلال العام 2018، وهو الأمر الذي أسفر عن تسليم مصر رئاسة اللجنة الاستشارية بزخم دولي وقوة دفع يمكن البناء عليها مستقبلاً، لسد الفجوة المالية الحالية.

وتُقدم (أونروا) التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة؛ ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات (أونروا) على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

أخبار ذات صلة

مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي

طالع: كشف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع: كشف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

مطالبات للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مطالبات للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

شاهد: قيادي في حماس يُشيد برئيسة كرواتيا ويُشعل (فيسبوك)

شاهد: قيادي في حماس يُشيد برئيسة كرواتيا ويُشعل (فيسبوك)

سُفن كسر الحصار تنطلق غدًا من ميناء (باليرمو)

سُفن كسر الحصار تنطلق غدًا من ميناء (باليرمو)

الشعبية تُنظم وقفة احتجاجاً على استمرار الإجراءات بغزة

الشعبية تُنظم وقفة احتجاجاً على استمرار الإجراءات بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

مصطفى البرغوثي: الخان الاحمر يكرر مأثرة القدس التي كسرت بوابات نتنياهو

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي

محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي

مطالبات للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

مطالبات للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

سُفن كسر الحصار تنطلق غدًا من ميناء (باليرمو)

سُفن كسر الحصار تنطلق غدًا من ميناء (باليرمو)

الشعبية تُنظم وقفة احتجاجاً على استمرار الإجراءات بغزة

الشعبية تُنظم وقفة احتجاجاً على استمرار الإجراءات بغزة

صفارات &#34;إنذار كاذبة&#34; في عسقلان

صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان

رصاص تبحث سُبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

رصاص تبحث سُبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

منوعات

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

صور: كشف هوية &#34;الأمير&#34; الذي نصب على باميلا اندرسون

صور: كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا اندرسون

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته &#34;خائنة وشاذة&#34;

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته "خائنة وشاذة"

شاهد اثارة &#34;الين خلف&#34; وهي ترقص في حفلة خاصة

شاهد اثارة "الين خلف" وهي ترقص في حفلة خاصة

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

عربي

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

السيسي سيبحث مع البشير قضايا سد النهضة ومكافحة الارهاب

السيسي سيبحث مع البشير قضايا سد النهضة ومكافحة الارهاب

مسؤول مصري: تنازلات آل الشيخ تقطع الطريق عن محاولات الوقيعة مع السعودية

مسؤول مصري: تنازلات آل الشيخ تقطع الطريق عن محاولات الوقيعة مع السعودية

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي