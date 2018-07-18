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مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص
رام الله - دنيا الوطن
لقي 19 شخصًا مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء غرق قارب كان يقل حوالي 147 مهاجرا قبالة سواحل قبرص، فيما لا تزال عمليات البحث عن 35 مفقودًا على الأقل جارية.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر في قيادة خفر السواحل القبرصية الشمالية، قولهم إن قاربا غرق قبالة منطقة "يني أرنكوي"، وعلى متنه حوالي 147 مهاجرًا.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق التابعة للقيادة نفّذت عملية لإنقاذ المهاجرين.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن مصرع 19 مهاجرا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 103 آخرين.

وأكّدت أن الفرق تواصل عملياتها للبحث عن 25 مهاجرا في عداد المفقودين.

فيما قالت محطة "سي إن إن تركيا" إن 30 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين وأن عمليات الإنقاذ مستمرة من جانب خفر السواحل في تركيا وشمال قبرص فضلا عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة.

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