شؤون فلسطينية

طالع: كشف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع: كشف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات المصرية، أن الحركة قد انتظمت بشكل طبيعي في (معبر رفح البري) الذي تم فتحه أمام حركتي السفر والوصول، وعبور الحالات الإنسانية والعالقين فى الاتجاهين، وكذا المساعدات الإنسانية، وذلك بعد أن تم إصلاح العطل الفني في شبكة الاتصالات، الذي أدى لإعاقة الحركة على المعبر.

وقالت وزارة الداخلية في غزة: إن السفر عبر معبر رفح، سيكون يوم غد الخميس  للحافلات المتبقية "الثالثة، الرابعة،  الخامسة " من كشف يوم 7/12.

ونوهت الوزارة للمسافرين، إلى أن التواجد يجب أن يكون الساعة  7:00 ص بصالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

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