طالع: كشف المسافرين وآلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

وقالت وزارة الداخلية في غزة: إن السفر عبر معبر رفح، سيكون يوم غد الخميس للحافلات المتبقية "الثالثة، الرابعة، الخامسة " من كشف يوم 7/12.





ونوهت الوزارة للمسافرين، إلى أن التواجد يجب أن يكون الساعة 7:00 ص بصالة النجار بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.