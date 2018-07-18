شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين

الدفاع المدني يُخمد حريقاً نشب في مطعم وسط جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في مركز جنين، مساء اليوم الأربعاء، حريقاً نشب في مطعم وسط مدينة جنين.

وأفاد تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، بأنه فور الإبلاغ عن الحريق، توجهت الطواقم إلى المكان؛ ليتبين أن الحريق بدأ في مقلى زيت داخل مطبخ مطعم، يقع في عمارة وسط جنين، وعمل الطاقم على محاصرة النيران وإخمادها باستخدام أجهزة الإطفاء اليدوية من نوع بودرة والحيلولة دون انتقال النيران لباقي أرجاء المطعم، وتم تأمين المكان والتأكد من عدم تجدد الحريق.

وناشد الدفاع المدني المواطنين، بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ فور وقوع الحريق، بهدف التقليل من زمن استجابة طواقم الدفاع المدني لمكان الحدث، ما يقلل من حجم الخسائر.

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