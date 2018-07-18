شاهد: قيادي في حماس يُشيد برئيسة كرواتيا ويُشعل (فيسبوك)
رام الله - دنيا الوطن
أشاد القيادي في حركة حماس، النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، عاطف عدوان، برئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش.
أشاد القيادي في حركة حماس، النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، عاطف عدوان، برئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش.
وقال عدوان، عبر حسابه الشخصي بـ (فيسبوك): "رئيسة كرواتيا إمرأة عادلة كما نرى ونسمع، وهي أفضل من كل زعمائنا ورؤسانا العرب".
وأضاف عدوان: "هي رحمة لمواطنيها، ولا رحم الله من لا يرحم شعبه"، الأمر الذي أثار ردود فعل على المنشور، حيث طالب النشطاء بتحقيق العدالة في المجتمعات العربية.
التعليقات