شاهد: قيادي في حماس يُشيد برئيسة كرواتيا ويُشعل (فيسبوك)





وقال عدوان، عبر حسابه الشخصي بـ (فيسبوك): "رئيسة كرواتيا إمرأة عادلة كما نرى ونسمع، وهي أفضل من كل زعمائنا ورؤسانا العرب".





وأضاف عدوان: "هي رحمة لمواطنيها، ولا رحم الله من لا يرحم شعبه"، الأمر الذي أثار ردود فعل على المنشور، حيث طالب النشطاء بتحقيق العدالة في المجتمعات العربية.

















رام الله - دنيا الوطنأشاد القيادي في حركة حماس، النائب في المجلس التشريعي عن الحركة، عاطف عدوان، برئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش.