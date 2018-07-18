السيسي سيبحث مع البشير قضايا سد النهضة ومكافحة الارهاب

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن زيارة الرئيسالسيسي للسودان الخميس المقبل، تقلق كثيرا كل من حاول العبث بالعلاقات المصرية السودانية.وأكد نجيب أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ووثيقة، لافتا الى أن اللقاء سيتناول مجموعة من الملفات على رأسها ملف سد النهضة ومكافحة الارهاب وبعض القضايا الاقليمية على رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.