الشعبية تنظم وقفة احتجاجاً على استمرار الاجراءات بغزة

رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة وقفة جماهيرية حاشدة احتجاجاً على استمرار الاجراءات على قطاع غزة.وشارك في الوقفة حشد كبير من قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة وشخصيات وطنية واعتبارية وممثلي عن المخاتير والعشائر ورجال الإصلاح وحشد نسوي وشبابي ونقابي.ورفعت في الوقفة الشعارات المنددة باستمرار الاجراءات والداعية إلى رفعها فوراً وإلى ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة، والمؤكدة على ضرورة دعم صمود غزة، وعلى أننا شعب واحد وليس شعبين.ودعت الجبهة من خلال كلمة ألقاها عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الرفيق علام كعبي الكل الوطني وفي مقدمته القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية والمخاتير والأعيان وكافة قطاعات شعبنا النسوية والشبابية والنقابية إلى المشاركة الواسعة في الحراك الجماهيري من أجل تشكيل حالة ضغط وطنية جدية من أجل إجبار السلطة على إنهاء الاجراءات المفروضة على القطاع.واعتبرت الجبهة أن القبول أو العمل على فصل القطاع عن الضفة المحتلة جريمة وطنية وخيانة لدماء وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وأن الجريمة الأكبر والخيانة الكبرى لتضحيات الشهداء هو دفع غزة نحو الانفصال بإجراءات وسياسات ثأرية جعلت من ثأرها الوهمي ومصلحة هذه الحركة أو تلك ومصالحها الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وطريقاً لتمرير الصفقات والمشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.