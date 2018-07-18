مسؤول مصري: تنازلات آل الشيخ تقطع الطريق عن محاولات الوقيعة مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال رضا عبدالرحمن نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الاقليمية والاستراتيجية أن تنازل المستشار تركي ال الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية عن قضاياه ضد النادي الأهلي المصري يؤكد على كرم أخلاق أهل السعودية وأن مصر والمملكة تربطهم علاقات وأواصر ود قوية لن يستطيع أحدا النيل منها.وأعلن عبد الرحمن، أن هذا التنازل قطع كل الطرق عن من حاول استغلال الفرصة في محاولة الوقيعة بين مصروالسعودية مطالبا لاعبي النادي الأهلي مشاهدة مباريات كأس العالم مرة أخرى للاستفادة منها.