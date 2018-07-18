مجلس النواب اللبناني يدرس تشريع "الحشيش" في البلاد

رام الله - دنيا الوطنقال نبيه بري رئيس محلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد: إن مجلس النواب اللبناني، بصدد التحضير لدراسة التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيش وإقرارها.ووفقًا لصحيفة (النهار) اللبنانية، فقد أكد بري في حديثه للسفيرة الأمريكية، أنهم سيعملون على تصنيعها واستخدامها طبيا على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.وتابعت الصحيفة، أنه أمام وفد لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة إيلينا فالنتشيانو، أكد بري أنه لابد من إدخال تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، مشددا على إدخال الكوتا الانتخابية للمرأة لإنصاف تمثيلها.وكانت أشارت صحيفة (غارديان) البريطانية في تقرير لها إلى أن النبتة المشهورة في لبنان كنبتة غير شرعية قد تساهم بقلب الوضع اللبناني رأسا على عقب، في حال تم الاستفادة منها بالطرق الصحيحة.وربطت الصحيفة بين الحشيش والخطة الاقتصادية التي تحضرها شركة "ماكينزي" الأمريكية للبنان، حيث أن التقارير الاقتصادية للشركة تتوقع أن تدر الحشيش حوالي مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد.وتتخذ الدولة اللبنانية سياسات وإجراءات لمنع إنتاج وترويج الحشيش على الأراضي اللبنانية، وتعتبر هذه الزراعة جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتشريع زراعة الحشيش في لبنان.