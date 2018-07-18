شؤون فلسطينية

صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان

صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، الواقعة على بعد 14 كيلومترا تقريبا من قطاع غزة يوم الأربعاء، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنها كانت إنذارًا كاذبًا.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة التي يقطنها 130 ألف نسمة بعد أربعة أيام من تصعيد استمر 24 ساعة بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة وانتهى بتهدئة غير رسمية.

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