صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان

رام الله - دنيا الوطناطلقت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، الواقعة على بعد 14 كيلومترا تقريبا من قطاع غزة يوم الأربعاء، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنها كانت إنذارًا كاذبًا.ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في المدينة التي يقطنها 130 ألف نسمة بعد أربعة أيام من تصعيد استمر 24 ساعة بين إسرائيل والمقاومة في قطاع غزة وانتهى بتهدئة غير رسمية.