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انفجار يستهدف موكب نائب الرئيس اليمني في مأرب

انفجار يستهدف موكب نائب الرئيس اليمني في مأرب
نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف موكب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح.

وقالت قناة (روسيا اليوم): إن لغما انفجر بالقرب من موكب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، مؤكدة أن الانفجار أدى إلى مقتل نجله الملحق العسكري بالسفارة اليمنية في البحرين، وعدد من القيادات التي كانت برفقته، فيما لم يصب نائب الرئيس.

في حيبن، صرح مصدر عسكري أن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي نجا من محاولة اغتيال في محافظة مأرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسحتها التي تشرف عليها الحكومة اليمنية في عدن: إن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بعث ببرقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح أحمد الأحمر في مقتل نجله العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري في سفارة اليمن لدى مملكة البحرين.

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