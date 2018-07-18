شاهد: حتى في البيت الأبيض تقطع الكهرباء وترامب في حرج

رام الله - دنيا الوطنشهد المؤتمر الصحفي للرئيس الاميركي دونالد ترامب، واقعة مُحرجة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث انقطعت الأنوار بقاعة البيت الأبيض التي ألقى فيها كلمته وهو يتحدث عن استخبارات بلاده والتدخل الروسي في الانتخابات.وحصلت الواقعة أمام الصحفيين والكاميرات التلفزيونية في اللحظة التي صرح فيها ترامب، بأنه يثق تماما بالاستخبارات الاميركية ويشارك استنتاجاتها التي تزعم أن روسيا تدخلت في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2016.وقال ترامب: "أود أن أجدد مرة أخرى تأييدي الكامل للاستخبارات الاميركية والثقة التامة بها.. يا إلهي، أطفأوا الأضواء، هذا على ما يبدو الوكالات الاستخباراتية".وأضاف موجهًا حديثه إلى الحاضرين: "كله تمام، هل أنتم بخير؟ هذا كان غريبا، لكن كل شيء على ما يرام".