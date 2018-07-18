شؤون فلسطينية

بهدف التوسع الاستيطاني.. قوات الاحتلال تواصل استهدافها لأراضي المواطنين بالضفة

بهدف التوسع الاستيطاني.. قوات الاحتلال تواصل استهدافها لأراضي المواطنين بالضفة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال حملاتها الاستيطانية التي تستهدف المواطن الفلسطيني في الضفة والقدس، سالبة منه أرضه وممتلكاته، دون الالتفات للقوانين الدولية التي تجرم ذلك.

فقد هاجم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وقد أشعل المستوطنون النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والأراضي الرعوية.

وأضافت مصادر أن أهالي البلدة هبوا للدفاع عن منازلهم وأراضيهم، وأن قوات الاحتلال تدخلت، حيث جرت مواجهات في البلدة.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون مساء أمس الثلاثاء على أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في محكمة بمدينة القدس المحتلة أثناء وجودهم في محكمة عسكرية بالقدس.

وفي ذات السياق، واصلت اليوم جرافات مستوطنة "ليشم” شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت التوسع الاستيطاني وقلع الأشجار المثمرة.

وقالت مصادر إن أكثر من 100 شجرة زيتون وغيرها من الأشجار جرى قلعها خلال الأيام القليلة الماضية وأن التجريف ما زال مستمرا.

وكان المزارع عبد الله إدريس، قد أكد أن الجرافات قلعت أشجاره وغراسه من الزيتون، رغم أنها محاطة بأسوار ومسيجة بالأسلاك الشائكة، مضيفا أنه يملك أوراقا ثبوتية فيها ورثها من أجداده.

وأضاف عبد الله أن منطقة المرج المحاذية للمستوطنة يريد الاحتلال مصادرتها دون الالتفات لمناشدات المزارعين.

يذكر أن قوات الاحتلال تتوسع باستمرار على حساب أراضي رافات ودير بلوط وكفر الديك والزاوية، غرب محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، دعت جمعية “نساء بالأخضر” اليهودية المتطرفة أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت المقبل، في القدس القديمة في ذكرى “خراب الهيكل”.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن هذه المنظمة المتطرفة اعتادت في السنوات الأخيرة على إطلاقها لتنظيم مسيرة ليلية في ذكرى “خراب الهيكل”، تطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وجاء في الدعوة التي وجهتها لأنصارها “أن المسيرة حول الأسوار هي لتأكيد السيادة اليهودية على القدس كعاصمة أبدية لدولة الاحتلال. وتُنظم هذه المسيرة برعاية ومشاركة عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزير ما يسمى بـ(شؤون القدس) في حكومة الاحتلال المتطرف “زئيف الكين”، ونائب وزير جيش الاحتلال الحاخام إيلي بن دهان وغيرهم.

وحسب ما نشر في متن الدعوة التي أطلقتها الجمعية المذكورة، مشاركة مسؤول الحزب الجمهوري الأميركي في دولة الاحتلال المحامي مارك تسيل في هذه المسيرة التهويديّة، كما من المتوقع أن يتخلل المسيرة مهرجان خطابي يتحدث فيه “تسيل” بنفسه في باب الأسباط على مقربة من المسجد الأقصى.

تشريد ممنهج..
وعلى صعيد الانتهاكات أيضا عمدت قوات الاحتلال فجر اليوم لهدم 4 منازل في اللد لعائلات عربية بالمدينة، بذريعة البناء دون تراخيص.

وبحسب مصادر محلية، فإن المنازل التي هُدمت تعود لعائلة المراحلة "الصانع" في المنطقة الغربية باللد، وكانت تؤوي ما لا يقل عن 40 شخصا. وفوجئت العائلة بمداهمة واقتحام الجرافات والآليات منازلهم وتنفيذ أوامر الهدم وتشريد قاطنيها.

ويتعرض سكان اللد العرب لضيق المسكن والحياة وهدم البيوت دون أية حلول أو تخطيط مستقبلي، حيث هناك العديد من قرارات الهدم التي ستنفذها بلدية الاحتلال.

أخبار ذات صلة

صفارات &#34;إنذار كاذبة&#34; في عسقلان

صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان

رصاص تبحث سبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

رصاص تبحث سبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

الأورومتوسطي يودع وثيقتين لدى الأمم المتحدة حول حواجز إسرائيل بالضفة

الأورومتوسطي يودع وثيقتين لدى الأمم المتحدة حول حواجز إسرائيل بالضفة

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

تقرير أمريكي سري: أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 20 ألف فقط

تقرير أمريكي سري: أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 20 ألف فقط

أبو مرزوق: وزراء حكومة الوفاق سيعودون لغزة قريبًا.. واتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية

أبو مرزوق: وزراء حكومة الوفاق سيعودون لغزة قريبًا.. واتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية

إسرائيل تسرق مئات ملايين الشواكل من العمال الفلسطينيين

إسرائيل تسرق مئات ملايين الشواكل من العمال الفلسطينيين

شاهد: &#34;سما وليان ووليد&#34; يستكملون (تحدي الأندومي الحار) مع جوال

شاهد: "سما وليان ووليد" يستكملون (تحدي الأندومي الحار) مع جوال

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

صفارات &#34;إنذار كاذبة&#34; في عسقلان

صفارات "إنذار كاذبة" في عسقلان

رصاص تبحث سبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

رصاص تبحث سبل دعم الموازنة وأونروا وتنفيذ مشاريع في غزة والضفة

بهدف التوسع الاستيطاني.. قوات الاحتلال تواصل استهدافها لأراضي المواطنين بالضفة

بهدف التوسع الاستيطاني.. قوات الاحتلال تواصل استهدافها لأراضي المواطنين بالضفة

الأورومتوسطي يودع وثيقتين لدى الأمم المتحدة حول حواجز إسرائيل بالضفة

الأورومتوسطي يودع وثيقتين لدى الأمم المتحدة حول حواجز إسرائيل بالضفة

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

شاهد: &#34;سما وليان ووليد&#34; يستكملون (تحدي الأندومي الحار) مع جوال

شاهد: "سما وليان ووليد" يستكملون (تحدي الأندومي الحار) مع جوال

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

منوعات

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

صور: كشف هوية &#34;الأمير&#34; الذي نصب على باميلا اندرسون

صور: كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا اندرسون

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته &#34;خائنة وشاذة&#34;

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته "خائنة وشاذة"

شاهد اثارة &#34;الين خلف&#34; وهي ترقص في حفلة خاصة

شاهد اثارة "الين خلف" وهي ترقص في حفلة خاصة

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

عربي

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

ليبيا ترفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

شاهد: زفاف يمني بمشاركة مطرب يهودي يثير جدلاً عبر (فيسبوك)

شاهد: زفاف يمني بمشاركة مطرب يهودي يثير جدلاً عبر (فيسبوك)

شاهد: محامية صدام حسين تكشف تفاصيل رسالته الأخيرة لابنته رغد

شاهد: محامية صدام حسين تكشف تفاصيل رسالته الأخيرة لابنته رغد

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية