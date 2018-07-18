دولي

مراقب الدولة: 7000 قتيل إسرائيلي في أول زلزال يضرب إسرائيل

مراقب الدولة: 7000 قتيل إسرائيلي في أول زلزال يضرب إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر مراقب الدولة في إسرائيل، يوسف شابيرا، اليوم الأربعاء، تقريرا حول استعداد إسرائيل للزلازل والهزات الأرضية في المستقبل.

وقال شابيرا في تقريره: إنه في حالة حدوث زلزال قوي في إسرائيل، فإن سيخلف أكثر من 7000 قتيل، و 8600 إصابة بجروح خطيرة، و37.000 بجروح طفيفة، و 9500 محاصرا تحت الأنقاض و170.000 سيجدون أنفسهم بلا مأوى.

ووفق موقع (كان)، فإن التقرير يشير، إلى قلق من أن أنبوب الغاز الوحيد، الذي يحمل الغاز إلى إسرائيل، بحيث سيتضرر وستنقطع الكهرباء بشكل واسع، كما حذر شابيرا من أن مستشفى (زئيف) في صفد ومستشفى (بوريا) في طبريا و(رمبام) في حيفا ويوسفيتال في إيلات، كلها معرضة للدمار.

وكان موقع (ميكور ريشون) قال في وقت سابق: إن سلسلة الهزات الأرضية التي وقعت في الأيام الماضية، كشفت عن أزمة حقيقية في التخطيط الإسرائيلي في موضوع الكوارث الطبيعية في إسرائيل، في حين أن أكثر من 2000 مبنى في مدينة طبريا وحدها؛ لا تفي بالمعايير الأساسية للحماية من الزلازل، رغم أن موقعها الجيولوجي حساس جدا، ويمكن لأي هزة أرضية قوية أن تدّمر المدينة بالكامل.

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