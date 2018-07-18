شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مسؤولون إسرائيليون في الجيش الإسرائيلي، عن استيائهم  إثر العثور على طائر جارح من عائلة الصقور ميت بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

 وقال المسؤولون العسكريون، وفق ما نقل عنهم موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن الطائر كان يحمل مادة حارقة ربطت إلى رجله، فيما زعمت سلطة حماية البيئة الإسرائيلية، بأن الطائر الجارح قدم على الأغلب من قطاع غزة.

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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي: عثرنا على صقر جارح قرب غزة ويحمل مادة حارقة

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