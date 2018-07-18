دولي

مثليو الجنس في إسرائيل يُعلنون الحرب على نتنياهو والكنيست

مثليو الجنس في إسرائيل يُعلنون الحرب على نتنياهو والكنيست
ناشطون مثليون في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ناشطون مثليون في إسرائيل، عن مسيرة غضب في تل أبيب، وعن إضراب شامل يوم الأحد المقبل في إسرائيل، في أعقاب رفض الكنيست شملهم في حق تأجير الرحم لإنجاب الأطفال.

وصادق اليوم الكنيست الإسرائيلي على قانون (تأجير الأرحام) الذي ينظم الإجراء في حالات مستعصية، إلا أن أغلبية النواب رفضت التعديل الذي اقترحه النائب المثلي عن حزب الليكود، أمير أوحانا، على القانون، ليتيح تأجير الأرحام للمجتمع المثلي.

 ووجد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه في عين العاصفة لمعارضته التعديل بعد أن كان تعهد أنه سيدعمه.

وكان نتنياهو قد نشر فيديو قبل أيام، قال فيه: إنه تحدث مع النائب المثلي أوحانا، واقتنع بحق المثليين تأجير الأرحام بهدف تكوين الأسرة، لكن المثليون عبروا عن سخطهم اليوم من نتنياهو، متهمينه بخذلانهم، بعد أن كانوا قد أشادوا بقراره من قبل، وفي اللحظة الحاسمة تراجع ليصوت ضد المثليين.

 وحسب مراقبين إسرائيليين، جاء تراجع نتنياهو في إطار صفقة مع الأحزاب المتدينة التي ترفض الفكرة مقابل دعمهم لمشروع قانون القومية الذي يسعى نتنياهو إلى تمريره في الكنيست اليوم.

وقرر نشطاء مثليون بارزون، إطلاق احتجاج عارم ضد القرار الذي يحرمهم من حق إنجاب الأطفال وتكوين أسرة بسبب معارضة الأحزاب الدينية.

 وأعلن هؤلاء عن مسيرة غضب في تل أبيب مساء اليوم، وفي خطوة احتجاجية ثانية، أعلن النشطاء عن إضراب شامل لأفراد المجتمع المثلي يوم الأحد المقبل.

ونشر منظمو المسيرة بيانا جاء فيه "كنيست إسرائيل شنت حرب ضد المثليين، والمجتمع المثلي سيرد الحرب، الابتسامات التي ظهرت على وجه رئيس الحكومة أثناء التصويت لصالح التمييز والكراهية ضد المتجمع المثلي تدل على انقطاعه الكبير وحكومته عن الإسرائيليين.

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