تقرير أمريكي سري: أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 20 ألف فقط

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) وجود تقرير أمريكي سري، منذ أيام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يشير إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العالم فقط 20 ألف لاجئ.وقالت الصحيفة الإسرائيلية: إن أعضاء في (الكونغرس) الأمريكي يطالبون وزارة الخارجية الأمريكية، بنشر التقرير السري الذي يحتوي على "أرقام دقيقة" حول عدد اللاجئين العرب منذ العام 1967.وأوضحت (يسرائيل هيوم) أنه تم كتابة التقرير خلال فترة إدارة أوباما، لكنه صُنّف على أنه سري، ومنذ حوالي ستة أشهر، كشف الموقع الإخباري (Free Beacon) عن وجوده، وفي نهاية الأسبوع أثار السناتور الجمهوري تيد كروز القضية مرة أخرى وطالب الحكومة بنشر الوثيقة.وقال كروز في بيان صحفي إن: "عدم نشر الوثيقة يضر بمصلحة دافعي الضرائب في الولايات المتحدة"، في حين قال الموقع الأمريكي إن الأعداد الحقيقية هي كما أحصتها وكالة الغوث (أونروا)، بأن هناك 5.1 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، وليس 20 ألف لاجئ.