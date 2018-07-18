أبو مرزوق: وزراء حكومة الوفاق سيعودون لغزة قريبًا.. واتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن المقترح المصري للمصالحة يستند الى اتفاق القاهرة 2011 ويطبق بالتزامن في إطار زمني محدد ويبدأ المقترح برفع الاجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية، في قطاع غزة.وأضاف أبو مرزوق: المقترح المصري للمصالحة ينص على عودة وزراء حكومة الوفاق الوطني لقطاع غزة مع التزامهم بالبنية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما ينص المقترح، على تسليم حماس الجباية الداخلية، بعد الأخذ بالاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية.كما ينص المقترح المصري، وفق أبو مرزوق، على تفعيل المصالحة المجتمعية واجتماع اللجان الأمنية بالإضافة إلى توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي تحت إشراف مصري، مشيرًا إلى أن حماس وافقت على المقترح، ومستعدة لتطبيقه لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك.