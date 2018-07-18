شاهد: "سما وليان ووليد" يستكملون (تحدي الأندومي الحار) مع جوال

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وشارك الأطفال الثلاثة في التحدي، لكن هذه المرة بدخول متحد جديد، هو الفنان محمود زعيتر، وبرعاية من شركة (جوال)، حيث يكون الفائز هو من يُنهي طبقه المعبأ بالأندومي.واستطاعت الطفلة سما، من الفوز بهذا التحدي، حيث كانت أون من أنهى طبقه، قبل الأخرين، وحصلت على جائزة قيمة من جوال، كما حصل وليد وليان على جوائز من الشركة نظير مشاركتهم الجميلة.يذكر، أن الأطفال الثلاثة خرجوا بفيديو، يوم السبت المقبل، لبدء تحدي الأندومي مع أصدقائهم، لكن بسبب القصف الإسرائيلي في غزة، توقف التحدي قبل أن يبدأ، لتقوم شركة (جوال) باستكماله اليوم.