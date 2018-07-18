فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

وحضر توقيع الاتفاقية كلا من عمر شمالي مدير شركة جوال اقليم غزة، والدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية.بدوره اكد شمالي في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا لقطاع التعليم والصحة، وذلك ضمن استراتيجيتها.ولفت شمالي إلى أنه تم توقيع اتفاقية تجديد لـ 550 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة (الانجاز).اما رستم فقد اعتبر ان هذا المختبر من الروافع التكنولوجية لتطوير برامج تساعد الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.