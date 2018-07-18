الأعرج: "نسعى لتعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بأدوارها

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز الإيرادات المالية للهيئات المحلية، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين على النحو الأمثل".وشدد الأعرج على أهمية دور المغتربين الفلسطينيين في الاستثمار في فلسطين والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بعمل دراسة شاملة حول الأفكار والآليات التي جرى طرحها خلال اللقاء لتعزيز الاستثمار ومن بينها السندات البلدية، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.وأضاف الأعرج: "نؤمن في الوزارة بأهمية التنمية الاقتصادية المحلية ونعمل على تشجيع البلديات لإقامة شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في الأساس لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإيرادات المالية، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.وشدد الأعرج على أهمية تغيير المفهوم التقليدي عن الهيئات المحلية وتوسيعه ليشمل مفاهيم جديدة وتشجيع البلديات والمجالس القروية على تعزيز الاهتمام بالجوانب الثقافية والاقتصادية والسياحية والتراثية والرياضية وغيرها، والعمل على خلق مناخات ملائمة للمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق تنمية محلية اقتصادية شاملة.وبين الأعرج أن الهيئات المحلية لن تحل محل القطاع الخاص إطلاقاً، وستكون العلاقة تشاركية أكثر منها تنافسية.جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية رئيس بلدية رام الله موسى حديد، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين، وخبراء ماليين.