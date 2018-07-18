التربية تُطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية المهنية

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية وزيرها د. صبري صيدم، ومن خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية؛ اليوم، فعاليات المخيمات الكشفية الإرشادية المهنية؛ التي تهدف إلى توجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني.





وأوضح الوزير صيدم، أن الفعاليات أُطلقت في أربعة مخيمات موزعة على مديريات التربية في نابلس وقباطية وجنوب الخليل وسلفيت، وتستهدف الفئة العمرية من 14-15 عاماً، وتستمر من الفترة (18-26)/7/2018، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في هذه المخيمات بلغ 240 طالباً وطالبة.





وأشار صيدم إلى أهمية هذه المخيمات؛ لما لها من دورٍ بارز في تنمية وتطوير مهارات الطلبة، وتعزيز ثقتهم بنفسهم، هذا بالإضافة لتعزيز مهارات أخرى لديهم، كتنظيم الوقت والعمل بروح الفريق الواحد.





وقال: إن هذه المخيمات تشكل سابقة نوعية من خلال البرامج والنشاطات الهادفة التي تشملها، حيث تعطي المشترك مساحة جيدة للتعرف على إحدى الحرف والمهن؛ وتمنحه فرصة أكبر للانخراط بسوق العمل.





وقد شارك في فعاليات إطلاق المخيمات؛ القائم بأعمال مدير دائرة الكشافة والمرشدات، سحر مجدوبة، ومدير تربية جنوب نابلس أحمد صوالحة، ورئيس قسم الكشافة ناصر الفقيه.

رام الله - دنيا الوطن