شاهد: زفاف يمني بمشاركة مطرب يهودي يثير جدلاً عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، مقطع فيديو لحفل زفاف يمني عُقد في العاصمة الأردنية (عمان)، وشارك فيه مطرب يهودي إسرائيلي من أصول يمنية.













وأقيم حفل الزفاف قبل أيام في أحد أشهر فنادق العاصمة عمّان، حيث قال ناشطون: إن العريس من عائلة ينتمي كبار رجالاتها إلى حزب المؤتمر الحاكم، الذي كان يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح.وشارك المطرب اليهودي الإسرائيلي "زيون"، أو "صهيون غولان" في الحفل، بمشاركة المطرب اليمني المعروف حسين محب.