الحمد الله يَطّلع على أهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أهمية القطاع العقاري في فلسطين، ودوره ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية، إضافة إلى دوره المهم في توفير الحياة الكريمة للمواطن في وطنه، وقال: إن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع، والعمل على النظر بكافة المطالب لتجاوز المعيقات التي تواجهه، وتلبيتها حسب الإمكانات المتاحة.جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، اتحاد المطورين العقاريين، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة.واستعرض الاتحاد أهم إنجازاته خلال السنوات الماضية، والتطور الذي شهده القطاع العقاري في فلسطين، بالإضافة إلى أهم المعيقات، والقيود التي تواجه هذا القطاع.وعلى هامش اللقاء، تسلم رئيس الوزراء من الوفد، دعوة لافتتاح المؤتمر.