شؤون فلسطينية

ادعيس يُشارك في المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف المنعقد في عمان

ادعيس يُشارك في المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف المنعقد في عمان
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، موقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات، مشيداً بالتعاون الوثيق بين القيادتين الفلسطينية والهاشمية في حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

جاء ذلك، خلال مشاركته بأعمال المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف (الوقف تنمية مستدامة) الذي يهدف إلى مناقشة أهمية الوقف في الاقتصاد الإسلامي، بحضور العديد من وزراء الأوقاف، وعلماء الشريعة الإسلامية، والمختصين في الاقتصاد الإسلامي من عدة دول عربية وإسلامية.

وأكد ادعيس بكلمته على أهمية استثمار أرض الوقف وتنميتها في دعم وحماية صمود المدينة المقدسة وأبنائها في وجه الانتهاكات اليومية التي تمارس عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الميزانيات الكبيرة التي تكرس من قبل سلطات الاحتلال؛ لتهويدها، وتغيير معالمها الحضارية والثقافية.

وبين ادعيس اهتمام سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية بالأملاك الوقفية، ودعمهم الكامل لتطويرها، مستعرضاً الخطة الاستراتيجية لاستثمارات وزارة الأوقاف التي قامت بها في الأملاك الوقفية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية والطبية.

وقال ادعيس: إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين ولا سلام بدونها، داعياً المؤتمر لإعادة القدس لصدارة الاهتمام العربي والإسلامي من النواحي كافة إعلامياً وسياسياً واقتصادياً، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالقيام بدورها المطلوب تجاه هذه المدينة المقدسة وأوقافها.

وشدد ادعيس على ضرورة تشجيع وتكثيف الزيارات الدينية إلى القدس بشكل خاص، وباقي المقدسات بشكل عام من أجل البدء بإيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين تجاه المقدسات، وإلى إعادة إحياء التواصل بين العرب والفلسطينيين.

وسيتراس ادعيس يوم غد الخميس، الجلسة التي تحمل عنوان: (التشريعات الناظمة للأوقاف في بلاد الشام)، والتي تتحدث عن محاور التشريعات الناظمة للأوقاف في الأردن ولبنان وفلسطين.

أخبار ذات صلة

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

نيابة الأحداث تنفذ زيارة تفقدية دعما وإسناداً لأطفال الخان الأحمر

نيابة الأحداث تنفذ زيارة تفقدية دعما وإسناداً لأطفال الخان الأحمر

الأعرج: &#34;نسعى لتعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بأدوارها

الأعرج: "نسعى لتعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بأدوارها

الخضري: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة مُحملة بالبضائع

الخضري: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة مُحملة بالبضائع

التربية تُطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية المهنية

التربية تُطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية المهنية

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الإداريين&#34; المضربين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الإداريين" المضربين

الحمد الله يَطّلع على أهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري

الحمد الله يَطّلع على أهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

الجامعة الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة (UNDP)

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

فيديو: الكلية الجامعية وشركة جوال توقعان اتفاقية تمويل مشروع انشاء مختبر تقني

نيابة الأحداث تنفذ زيارة تفقدية دعما وإسناداً لأطفال الخان الأحمر

نيابة الأحداث تنفذ زيارة تفقدية دعما وإسناداً لأطفال الخان الأحمر

الأعرج: &#34;نسعى لتعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بأدوارها

الأعرج: "نسعى لتعزيز إيرادات الهيئات المحلية لتمكينها من القيام بأدوارها

الخضري: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة مُحملة بالبضائع

الخضري: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 2000 شاحنة مُحملة بالبضائع

التربية تُطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية المهنية

التربية تُطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية المهنية

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الإداريين&#34; المضربين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الإداريين" المضربين

الحمد الله يَطّلع على أهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري

الحمد الله يَطّلع على أهم المعيقات التي تواجه القطاع العقاري

منوعات

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

صور: كشف هوية &#34;الأمير&#34; الذي نصب على باميلا اندرسون

صور: كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا اندرسون

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته &#34;خائنة وشاذة&#34;

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته "خائنة وشاذة"

شاهد اثارة &#34;الين خلف&#34; وهي ترقص في حفلة خاصة

شاهد اثارة "الين خلف" وهي ترقص في حفلة خاصة

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

عربي

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

دراسة: سلاح إسرائيلي بالخليج وتل أبيب قلقة من سباق التسلح العربي

دراسة: سلاح إسرائيلي بالخليج وتل أبيب قلقة من سباق التسلح العربي

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري