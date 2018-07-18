ادعيس يُشارك في المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف المنعقد في عمان

ثمّن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، موقف الأردن ملكاً وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات، مشيداً بالتعاون الوثيق بين القيادتين الفلسطينية والهاشمية في حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس.





جاء ذلك، خلال مشاركته بأعمال المؤتمر التنموي الثالث للأوقاف (الوقف تنمية مستدامة) الذي يهدف إلى مناقشة أهمية الوقف في الاقتصاد الإسلامي، بحضور العديد من وزراء الأوقاف، وعلماء الشريعة الإسلامية، والمختصين في الاقتصاد الإسلامي من عدة دول عربية وإسلامية.





وأكد ادعيس بكلمته على أهمية استثمار أرض الوقف وتنميتها في دعم وحماية صمود المدينة المقدسة وأبنائها في وجه الانتهاكات اليومية التي تمارس عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الميزانيات الكبيرة التي تكرس من قبل سلطات الاحتلال؛ لتهويدها، وتغيير معالمها الحضارية والثقافية.





وبين ادعيس اهتمام سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية بالأملاك الوقفية، ودعمهم الكامل لتطويرها، مستعرضاً الخطة الاستراتيجية لاستثمارات وزارة الأوقاف التي قامت بها في الأملاك الوقفية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية والطبية.





وقال ادعيس: إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين ولا سلام بدونها، داعياً المؤتمر لإعادة القدس لصدارة الاهتمام العربي والإسلامي من النواحي كافة إعلامياً وسياسياً واقتصادياً، مطالباً الدول العربية والإسلامية بالقيام بدورها المطلوب تجاه هذه المدينة المقدسة وأوقافها.





وشدد ادعيس على ضرورة تشجيع وتكثيف الزيارات الدينية إلى القدس بشكل خاص، وباقي المقدسات بشكل عام من أجل البدء بإيقاظ الشعور الديني لدى المسلمين تجاه المقدسات، وإلى إعادة إحياء التواصل بين العرب والفلسطينيين.





وسيتراس ادعيس يوم غد الخميس، الجلسة التي تحمل عنوان: (التشريعات الناظمة للأوقاف في بلاد الشام)، والتي تتحدث عن محاور التشريعات الناظمة للأوقاف في الأردن ولبنان وفلسطين.

رام الله - دنيا الوطن