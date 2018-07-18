داعياً للاعتصام غداً.. اتحاد موظفي (أونروا) يوجه مطالبه لإدارة الوكالة

رام الله - دنيا الوطن

وجّه اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة (أونروا)، أربعة مطالب لإدارة الوكالة، داعياً إياها لترجمة نفيها على لسان الناطقين باسمها.





وطالب الاتحاد، إدارة الوكالة برسالة طمأنة لجموع اللاجئين ببدء العام الدراسي في موعده، ورسالة أخرى تتضمن بشكل واضح توزيع الدورة الرابعة من الكابونات فى موعدها بلا أي تأخير.





وطالب الاتحاد، بسحب التهديد بإنهاء عقود الـ 956 موظفاً، الذين يعملون على عقود دائمة لسنوات طويلة بتمويل من موازنة الطوارئ، وكذلك تثبيت المعلمين الشواغر، والذين تزيد أعدادهم عن 500 شاغر للعام الدراسي 2017/2018، والذين انتهت عقودهم نهاية العام الدراسي الحالي بانتظار التثبيت.





وفي هذا السياق، دعا اتحاد الموظفين، إلى المشاركة في اعتصام الجمعية العمومية لاتحاد الموظفين بغزة، ورئاسة غزة، أمام مكتب مدير العمليات يوم غد ٍالخميس 19/7/2018 الساعة العاشرة صباحاً كرسالة من رسائل الاحتجاج.





كما دعا للمشاركة في اعتصام جميع العاملين على برنامج موازنة الطوارئ والمهددين بالفصل يوم الاثنين 23/7/2018 أمام مكتب مدير العمليات الساعة العاشرة صباحاً في رسالة رفض مطلق لأي قرار قد يُتخذ بحقهم، ولوضعهم فى صورة آخر المستجدات.





وحث اتحاد الموظفين، الكل الفلسطينى من قوى وطنية وإسلامية ولجان لاجئين ولجان أولياء الأمور ومدراء الدوائر والمناطق للاستمرار فى التصدى للتقليصات "الخطيرة والمبرمجة" والتي تهدد الشاهد الوحيد على قضية اللجوء.





وأكد الاتحاد رفضه المطلق للمساس بأي موظف، معتبراً أن "فصل موظف واحد هو إعلان حرب على 13 ألف موظف في غزة ولا يمكن أن يقبل به".





ودعا الاتحاد، الإدارة العليا ممثلة بالمفوض العام، إلى أن تستجيب لدعوته المتكررة للحوار في هذه القضية، والتراجع عن قراراتها المتعلقة بإغلاق برنامج الطوارئ، وما يترتب عليه من تبعات وفصل موظفين، وندعو زملاءنا إلى ما يلي:



