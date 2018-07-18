روسيا تنسحب من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه استنادًا إلى تقرير صدر في شهر أيار/ مايو، فإن روسيا انسحبت من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن طرحت في المزاد ثلث سنداتها الحكومية على الأقل.







وحسب وكالة (سبوتنيك)، فقد شغلت روسيا في شهر نيسان/ أبريل المرتبة الـ 22 من حيث ملكيتها للسندات بقيمة 48.7 مليار دولار، على الرغم من حقيقة مفادها: أن سندات الخزانة الأمريكية في شهر آذار/ مارس، في روسيا كان ضعيفاً، إلا أنه من حيث التصنيف احتلت المرتبة الـ 16.







وفي وقت سابق، نوهت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، رداً على سؤال من نواب بالبرلمان الروسي بشأن بيع نصف الدين الأمريكي تقريباً من قبل الهيئة التنظيمية في نيسان/ أبريل، أن البنك المركزي يتبع سياسة تنوع الاحتياطيات الدولية، ومع مراعاة جميع المخاطر، بما في ذلك القرارات المالية والاقتصادية والجيوسياسية.



الجدير بالذكر، أن الصين تعد من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، حيث أضافت ملياري دولار، وأصبح المجموع العام حوالي 1.183 تريليون دولار، وتأتي في المركز الثاني اليابان التي تحمل حوالي 1.049 ترليون دولار أمريكي.