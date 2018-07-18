شؤون فلسطينية

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة العمل، صباح اليوم، جولة تفتيشية شارك فيها وكيل الوزارة سامر سلامة على عمل الأطفال والأحداث، شملت سوق رام الله للخضار، والمخابز، والمحلات التجارية، من أجل نشر التوعية والإرشاد، والحد من عمالة الأحداث والأطفال، وخاصة في العطلة الصيفية، ومنع استغلالهم. 

وجاءت الحملة، التي أطلقتها الوزارة بداية الأسبوع الحالي في كافة المحافظات الشمالية، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، وحماية العمل علي الصاوي، ومدير مديرية عمل رام الله والبيرة، بسام العابد، وممثلي جهاز الشرطة، ومفتشي العمل. 

وأكد سلامة على أن الجولات التفتيشية المستمرة، التي تقوم بها الوزارة من أجل الإرشاد والتوعية، وتنظيم عمالة الأحداث وحماية الطفولة، وعدم استغلالهم بالأعمال الخطرة، لافتاً إلى أن أغلبهم يعملون في المنشآت العائلية.  

وطالب سلامة البلديات والمؤسسات المجتمعية، بتوفير أماكن ترفيهية وأنشطة، وخدمات أثناء العطلة الصيفية وساعات النهار، وعدم تركهم في حالة فراغ، ما يؤدي إلى استغلالهم في العمل، وإبعادهم عن عيش حياة الطفولة المطلوبة، التي تليق بأعمارهم، ودون تعريضهم لظروف عمل غير لائقة. 

من جانبه، أكد الصاوي، أن الحملات التفتيشية، ستبقى مستمرة ومكثفة من أجل تطبيق أحكام قانون العمل والتشريعات، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على نشر الوعي والإرشاد من أجل تثبيت الحقوق للعمال وأصحاب العمل، وكذلك تنظيم عمل الأحداث والحد من عمل الأطفال.

وبين الصاوي، أن العطلة الصيفية، تُعتبر من أكثر الفترات التي تنشط فيها عمالة الأطفال والأحداث، وخاصة بين طلاب المدارس، وهذا يعرضهم للاستغلال سواء من ناحية الأجور أوساعات العمل الطويلة، أوفترات الراحة والإجازات. 

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