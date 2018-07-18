الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الدفاع القطرية، إنها نفذت عملية عسكرية، هي الثالثة من نوعها في دول غربية منذ الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.







وأوضحت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن قوات البحرية القطرية، نفذت تمريناً عسكرياً مشتركاً مع نظيرتها الفرنسية، استمر أربعة أيام في المياه الإقليمية لقطر.



وأضافت: أن قوات البلدين أجرتا تمرين العبور التدريبي المشترك، مشيرةً إلى أن المناورات البحرية، شملت الدفاع والهجوم الجويين، والاقتحام والتفتيش، والدفاع عن السفن أثناء الإبحار، والإنزال بواسطة المروحيات.





ولفتت الوزارة، إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، واختبار كفاءة الأجهزة، وتثبيت العلاقات البحرية المشتركة بين البحريتين، كما يهدف أيضاً إلى رفع الكفاءة العملياتية لقادة السفن.

وبينت الوزارة القطرية، أنه "شارك في التمارين البحرية الأميرية القطرية (قيادة الأسطول)، والقوات الخاصة المشتركة (القوة الخاصة البحرية)، والقوات الجوية الأميرية القطرية (جناح المقاتلات)، والقوات البحرية الفرنسية (سفينة كاسارد)"، مشيرةً إلى أن هذه التمارين العسكرية تأتي في "إطار اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين، في مجالات التدريب والتخطيط على كافة المهام والواجبات المطلوبة.