شؤون فلسطينية

صيدم يقر نتائج "صندوق تطوير الجودة" ويؤكد تميز التعليم الفلسطيني

صيدم يقر نتائج "صندوق تطوير الجودة" ويؤكد تميز التعليم الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أشاد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بالنجاح الملموس الذي حققته مشاريع منح صندوق تطوير الجودة بمجال التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الممولة من البنك الدولي، مشيراً إلى أن نتائج هذه المشاريع تؤكد على تميز القطاع التعليمي في فلسطين، مؤكداً أن الوزارة ستعمم هذه التجربة بما
يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات على صعيد التعليم العالي.

جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير الجودة م. محمد أبو عجمية، وعضو المجلس م. هشام كحيل، بحضور مديرة وحدة مشاريع البنك الدولي في الوزارة م. سهى الخليلي؛ إذ أقر الوزير نتائج تقييم المرحلة الأخيرة
لمشاريع الدورة الرابعة من منح الصندوق؛ والتي نتج عنها قبول 14 مشروعاً؛ سيتم تنفيذها في 13 مؤسسة تعليم عالٍ ضمن مشروع "الانتقال من التعليم إلى سوق العمل – التمويل الإضافي"؛ بقيمة إجمالية تزيد عن مليوني دولار.

وأكد وزير التربية ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع للمساهمة في خدمة الخريجين وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلية والدولية، متطرقاً إلى النجاح الذي حققه قطاع قطاع التعليم الفلسطيني بشهادة من البنك الدولي، إذ تعتبر هذه المشاريع من أنجح ما ينفذه البنك في المنطقة.

وأشاد صيدم بالشراكة مع البنك الدولي عبر برامجه التي تطال التعليم وتجويد مخرجاته ضمن خطط واضحة، لافتاً إلى خطوات الوزارة لتوسيع خدمات صندوق تطوير الجودة لتطال جميع مؤسسات التعليم العالي في الوطن، مشيراً إلى أهمية تعزيز
التعاون مع القطاع الخاص لاحتضان مثل هذه المشاريع النوعية المنفذه ضمن منح صندوق تطوير الجودة.

يُشار إلى أن الوزارة تنفذ عدة مشاريع ممولة من البنك الدولي تستهدف قطاعي التعليم العام والعالي، منها مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل بمرحلتهالإضافية، هذا بالإضافة لمشروع  تحسين إعداد وتدريب المعلمين.

أخبار ذات صلة

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله

جوال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقعان اتفاقية دعم وتعاون مشترك

جوال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقعان اتفاقية دعم وتعاون مشترك

بالتفاصيل.. بكري: المخابرات المصرية توصلت لاتفاق شامل بين فتح وحماس لتطبيق ملفات المصالحة

بالتفاصيل.. بكري: المخابرات المصرية توصلت لاتفاق شامل بين فتح وحماس لتطبيق ملفات المصالحة

التعليم بغزة تطلق بوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

التعليم بغزة تطلق بوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

حضارة تُعلن عن إطلاق حملتها الجديدة &#34;كله بنص السعر&#34; للمشتركين الجدد

حضارة تُعلن عن إطلاق حملتها الجديدة "كله بنص السعر" للمشتركين الجدد

فلسطين تقدم استعراضها الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2030

فلسطين تقدم استعراضها الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2030

التربية ومكافحة الفساد تكرمان الطلبة الفائزين ببرنامجي تعزيز قيم النزاهة والمدرسة النزيهة

التربية ومكافحة الفساد تكرمان الطلبة الفائزين ببرنامجي تعزيز قيم النزاهة والمدرسة النزيهة

الخارجية: الدعوات الوقحة للمسؤولين الإسرائيليين لقتل أطفالنا بالقنابل يُقابلها سكوت دولي جبان

الخارجية: الدعوات الوقحة للمسؤولين الإسرائيليين لقتل أطفالنا بالقنابل يُقابلها سكوت دولي جبان

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله

العمل تُنفذ جولة تفتيشية على عمل الأحداث والأطفال في سوق رام الله

جوال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقعان اتفاقية دعم وتعاون مشترك

جوال والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقعان اتفاقية دعم وتعاون مشترك

صيدم يقر نتائج &#34;صندوق تطوير الجودة&#34; ويؤكد تميز التعليم الفلسطيني

صيدم يقر نتائج "صندوق تطوير الجودة" ويؤكد تميز التعليم الفلسطيني

التعليم بغزة تطلق بوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

التعليم بغزة تطلق بوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

حضارة تُعلن عن إطلاق حملتها الجديدة &#34;كله بنص السعر&#34; للمشتركين الجدد

حضارة تُعلن عن إطلاق حملتها الجديدة "كله بنص السعر" للمشتركين الجدد

فلسطين تقدم استعراضها الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2030

فلسطين تقدم استعراضها الأول حول أهداف التنمية المستدامة 2030

التربية ومكافحة الفساد تكرمان الطلبة الفائزين ببرنامجي تعزيز قيم النزاهة والمدرسة النزيهة

التربية ومكافحة الفساد تكرمان الطلبة الفائزين ببرنامجي تعزيز قيم النزاهة والمدرسة النزيهة

الخارجية: الدعوات الوقحة للمسؤولين الإسرائيليين لقتل أطفالنا بالقنابل يُقابلها سكوت دولي جبان

الخارجية: الدعوات الوقحة للمسؤولين الإسرائيليين لقتل أطفالنا بالقنابل يُقابلها سكوت دولي جبان

منوعات

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

فيديو: 4 نجمات يكشفن: هكذا فقدنا الوزن الزائد

صور: كشف هوية &#34;الأمير&#34; الذي نصب على باميلا اندرسون

صور: كشف هوية "الأمير" الذي نصب على باميلا اندرسون

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

بعض الأرقام فضيحة.. هذا ما خسره نجوم الفن بعد تنضيفات تويتر

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته &#34;خائنة وشاذة&#34;

شاهد..نجوم تركيا ينتقدون مصطفى جيجلي لنشره فيديوهات تثبت أن زوجته "خائنة وشاذة"

شاهد اثارة &#34;الين خلف&#34; وهي ترقص في حفلة خاصة

شاهد اثارة "الين خلف" وهي ترقص في حفلة خاصة

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

تفترش الأرض سكرانة.. ما رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة؟

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

فيديو: شاهدوا الشبه بين هذه الفتاة العراقية وشرين عبد الوهاب.. خيالي

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

عربي

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

الثالث منذ الأزمة الخليجية.. قطر نفذت تمريناً عسكرياً مع دولة غربية

دراسة: سلاح إسرائيلي بالخليج وتل أبيب قلقة من سباق التسلح العربي

دراسة: سلاح إسرائيلي بالخليج وتل أبيب قلقة من سباق التسلح العربي

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري