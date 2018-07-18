التعليم بغزة تطلق بوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الاطلاق الرسمي لبوابة المرشد الالكتروني لخريجي الثانوية العامة عبر الرابط التاليeservices.mohe.ps/e-guidanceجاء ذلك خلال حفل خاص أقامته الوزارة بغزة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ووكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام التطوير وتنمية القدرات م. عبد الرحمن جبر، ومدير عام الحاسوب م.أسامة يونس.وقال د. ثابت:” إن البوابة عمل تطويري ونوعي في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للطلبة والجمهور، موضحاً أن الاهتمام بخريجي الثانوية العامة وإرشادهم للتخصصات المناسبة يعتبر من ضمن أولوياتنا.وقدّم ثابت الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاز هذا العمل من الإدارات وطواقم الوزارة المتخصصة.من جهته أوضح د.اليازوري أن البوابة تهدف لتوجيه وارشاد خريجي الثانوية العامة للتخصصات الجامعية وفقاً للميول والقدرات، كما تُقدم تعريفاً نزيهاً وعادلاً لكل مؤسسات التعليم العالي، وسيجري العمل على تطويرها لاحقاً لتشمل معلومات حول التخصصات و سوق العمل.وتتميز البوابة التي تعتبر الأولى على مستوى فلسطين بأنه قد تم تصميمها وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية على أيدى خبراء في مجالات متعددة، وقد تم إشراك كافة المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة في عملية التحليل لإنشاء البوابة.