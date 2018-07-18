حضارة تُعلن عن إطلاق حملتها الجديدة "كله بنص السعر" للمشتركين الجدد

أعلنت شركة (حضارة)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الإنترنت والتكنولوجيا في السوق الفلسطيني، عن إطلاقها حملة جديدة تحت شعار (كله بنص السعر) والتي استهدفت مشتركي حضارة الجدد من ضمن شرائح السوق الفلسطيني في الضفة الغربية.





يذكر، أن حضارة تمنح المشتركين الجدد من خلال حملة (كله بنص السعر) العديد من المزايا والخصومات التي تشمل خصم 50% على الأقل على خدماتها ومنتجاتها وبشكل حصري لدى الشركة، ويشمل الخصم (سعر اشتراك الإنترنت ضمن سرعات الإنترنت على حزم برايم، وخصم على راوتر السوبر بوكسv وخدمات حضارة المضافة (أمان و بيتدفندر).





في التعقيب على الحملة ذكر يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في حضارة، أن شركة حضارة تتميز دائماً بمشتركيها أفراداً كانوا أو شركات، ومن منطلق حرصها على رضاهم فقد قدمت الحملة عرضاً خاصاً ومميزاً ضمن حملة (كله بنص السعر)؛ ليشمل جهاز حضارة TV مع اشتراك على حزم الإنترنت الخاصة بحضارة TV اكستريم وراوتر سوبر بوكسv، وخدمتي " بيتدفندر، وأمان "ليكون عرض شامل يقدم أفضل خدمات الانترنت وتجربة التلفزيون التفاعلي المتجدد على الدوام وبجودة عالية.





وصرح الخطيب، أن حملة كله بنص السعر هي حملة مميزة في سوق خدمات الإنترنت في فلسطين لأسباب رئيسية، وهي: غنى محتواها وقيمتها الكبيرة لما تقدمه من عرض شامل لخدمات حضارة الأساسية بداية بسرعات الإنترنت إلى جهاز حضارة TV وراوتر السوبر بوكسv حتى الخدمات المضافة.





من الجدير ذكره، أن الاشتراك بالحملة والعروض التي تشملها سهل وفي متناول الجميع، وذلك عن طريق أحد معارض حضارة الرئيسية أو وكلائها المعتمدين أو من خلال الاتصال على 1700100100، للمزيد من التفاصيل عن الحملة من خلال الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns)

رام الله - دنيا الوطن