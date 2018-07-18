التربية ومكافحة الفساد تكرمان الطلبة الفائزين ببرنامجي تعزيز قيم النزاهة والمدرسة النزيهة

رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم العالي، وهيئة مكافحة الفساد، الطلبة الفائزين في برنامجي (تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد) و(المدرسة النزيهة)، إذ فازت 17 مدرسة ضمن البرنامج الأول، فيما فازت أربع مدارس، ضمن البرنامج الثاني.جاء ذلك، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في التربية، أ. عزام أبو بكر، ومدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد، د. حمدي الخواجا، وبحضور مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، د. شهناز الفار، ومدير عام النشاطات الطلابية، صادق الخضور، ومدير عام المناهج العلمية، طالب الحاج، والقائم بأعمال مدير دائرة الكشافة والمرشدات، سحر مجدوبة، والقائم بأعمال مدير الإشراف التربوي، د. سهير قاسم، وعدد من مديري التربية والتعليم العالي ونوابهم، وبحضور حشد كبير من الأسرة التربوية، وأهالي الطلبة المكرمين.وفي هذا السياق، أكد أبو بكر على السياسة الواضحة لوزارة التربية وتبنيها نهج مكافحة الفساد، الذي تسعى لتعزيزه في المناهج الدراسية وكافة المؤسسات التابعة لها، مؤكداً “أن الدولة الفلسطينية لا يمكن بناؤها بوجود فساد، وأنه يتطلب من جميع مؤسسات وشرائح المجتمع الفلسطيني التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة”.وشدد أبو بكر على أهمية تعميم مخرجات هذه البرامج لما تحمله من دلالات تربوية وقيمية مهمة، مشيداً بالشراكة الناجزة بين وزارة التربية وهيئة مكافحة الفساد في العديد من البرامج التي تؤسس لحالة من الوعي المستدام، مشيداً بإنجازات الطلبة والمعلمين في هذا السياق.من جهته، أكد الخواجا دور الهيئة وخطواتها لمحاصرة ومكافحة الفساد، مثمناً العلاقة التعاونية مع وزارة التربية ودورها المحوري في مكافحة هذه الظاهرة؛ "التي إن انتشرت فإنها تهدد المجتمع الفلسطيني برمته".وعبر الخواجا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية من خلال الاستراتيجيتين الوطنيتين لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من النشاطات في المدارس لتعزيز هذا النهج، مؤكداً أن هذه الجهود نتائجها بدت واضحة من خلال عروض المديريات.وتخلل الحفل تقديم عروض للمشاريع الفائزة بالمركز الأول في كلا البرنامجين، إذ قدمت مرشدات مدرسة بنات كفر نعمة الثانوية عرضاً حول مشروع "اللجان المدرسية" الذي حقق تميزاً في مجال التدقيق والمساءلة وذلك ضمن "المدرسة النزيهة"، كما قدم طلبة مدرسة اللبن السّاوية الثانوية عرضاً ضمن برنامج تعزيز الدور التربوي في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.وفي نهاية الحفل، الذي تولى عرافته أ. عاهد عياش من الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي؛ والذي تخلله فقرات فنية متنوعة، تم توزيع الشهادات والدروع التقديرية والهدايا على الطلبة الفائزين.