شاهد: اللواء فرج: لن تنجح خطط الانفصال ولن نعود لبوابات التموين

وأوضح فرج، خلال حفل تكريم خريجي امتحان (الإنجاز) 2018، أن الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، سطّر أروع ملاحمه، رغم حالة الإحباط التي يحاول البعض تصديرها.







وأضاف فرج: "الرئيس عباس يواجه أعتى صفقة، وأعتى احتلال والذي يحاول القرصنة على الأموال الفلسطينية"، لافتاً إلى أن من يقف خلف الرئيس عباس يقف خلف الوطن.







وتابع: "أتمنى أن تصل رسالة الرئيس عباس لأعماق كل الوطنيين، وأن يأتوا معه على كلمة سواء، كلمة منظمة التحرير، والقدس عاصمة فلسطين، ونحو وطن نضم الكل".







وأكمل: "لا تصدقوا أن هناك مؤامرة ستنجح، أو طرح بالانفصال ينجح، ولن ينجح استبدال الحل السياسي بالإنساني، فالثورة أنقذتنا من اللجوء إلى الهوية الوطنية".











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج: إن مخططات الانفصال لن تنجح، مشدداً على أن الفلسطينيين لن يعودوا لبوابات التموين.