وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

أمهلت وحدة البالونات والطائرات الحارقة، الاحتلال حتى يوم الجمعة المقبل؛ لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلا التصعيد وبقوة خلال الأيام المقبلة.





وقالت وحدة البالونات الحارقة خلال بيان لها، "ليس لديهم ما يخسرونه في هذه المعركة، مؤكداً أن كل من تآمر على شعبنا الفلسطيني المظلوم، وحقوقه وقضيته ومقاومته، سيعض أصابع الندم، وسيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً، ولم يشارك ولو بالقليل".





وأضافت وحدة البالونات: "يجب علينا ألا نستسلم أبداً، ونواجه العدو وكل المتآمرين علينا بكل ما نملك من قوة" .









رام الله - دنيا الوطن