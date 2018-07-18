إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع





وأشارت البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الانفجار، خلّف إصابتين وصفتا بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

















خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوقوع انفجار عرضي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واصفاً الانفجار "بالبسيط".