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شؤون فلسطينية

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع
خاص دنيا الوطن
أفاد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بوقوع انفجار عرضي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واصفاً الانفجار "بالبسيط".

وأشارت البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الانفجار، خلّف إصابتين وصفتا بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.




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