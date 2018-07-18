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شؤون فلسطينية

صحيفة: حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

صحيفة: حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) المحلية: إن حركة حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة للقطاع.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن قيادة الحركة اجتمعت خلال الساعات الأخيرة في غزة، واتخذت قراراً بهذا الصدد، منعاً لجرّ غزة إلى حرب في الوقت الحالي، في ظلّ الظروف الصعبة التي يعانيها سكّان القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن الحركة درست هذا الخيار بعد اتصالات مع عدة أطراف منها مصر، وأشارت إلى ضرورة التوقف عن تلك الهجمات بالطائرات الورقية الحارقة، منعاً لإعطاء إسرائيل المبرر لشن هجوم عسكري كبير.

وبينت الصحيفة، أن الطائرات الورقية الحارقة ربما تتوقف الأسبوع المقبل بشكل نهائي، لافتةً إلى أن إسرائيل تشترط وقف استهدافها بغزة مقابل وقف إطلاق تلك الطائرات الورقية الحارقة التي تسببت بخسائر مادية كبيرة لدى الاحتلال.

من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن حركة حماس أوعزت لنشطائها بضرورة وقف إطلاق البالونات الحارقة.

وأضافت الصحيفة: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصدرت حماس تعليمات لنشطائها بعدم إطلاق المزيد من البالونات الحارقة".

وتابعت: "جاء قرار حماس التكتيكي بعد ضغوط شديدة من مصر على المنظمة في الأيام الأخيرة في أعقاب رسائل من إسرائيل أنه في حال استمرار إطلاقها، ستبدأ حملة عسكرية ضد قطاع غزة".

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