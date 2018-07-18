عاجل

  • الحركة الأسيرة تعلن البدء في إضراب تصاعدي عن الطعام تنديداً بسياسات الاحتلال

شؤون فلسطينية

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني في احتفال أقيم في مدينة القدس عن بدء المرحلة الثانية من برنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنفذه مؤسسة فلسطين للتنمية التابعة للصندوق، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار بقيمة إجمالية 2.3 مليون يورو لهذه المرحلة، والهادف إلى تقديم منح للمشاريع المقدسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل توسيع نشاطاتها وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد تم تنفيذها خلال العام الماضي واستفاد منها 21 مشروعاً في مدينة القدس، وحصلت هذه المشاريع على تمويل على شكل منح بقيمة 2 مليون يورو لتطوير أعمالها وتوسيع نشاطاتها، الأمر الذي أدى إلى توفير أكثر من 110 فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية في القدس كالصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والنقل والتكنولوجيا، واستحوذت فئة الشباب على نسبة كبيرة من فرص العمل التي تم توفيرها بما فيهم الإناث.

من جهته، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "من منطلق التزامه بتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس، فإن الصندوق يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير اقتصاد المدينة، وتوفير فرص عمل لأبنائها في مختلف المجالات، ويشكل هذا البرنامج ترجمة عملية لتعاون الصندوق مع مؤسسة دولية كالاتحاد الأوروبي من أجل تطوير اقتصاد القدس والقطاع الخاص فيها، ونأمل أن يتم توسيع التعاون في هذا البرنامج ليشمل المناطق المصنفة (ج)".

وأضاف الدكتور مصطفى: "ما يميز هذا البرنامج هو الأهداف هو دعمه وتشجيعه للقطاع الخاص في القدس، والذي بدوره يلعب دوراً رئيسياً في تنشيط اقتصاد المدينة، حيث ساهم البرنامج بضخ حوالي 3.5 مليون يورو في الاقتصاد المقدسي، وذلك من خلال تقديم تمويل من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم بمبلغ يساوي قيمة المنحة، كون البرنامج يقوم على استثمار مبلغ مساوٍ أو أكبر من المنحة المقدمة من قبل المستفيدين أنفسهم، وهو ما يدل على التزام أصحاب تلك المشاريع بتطوير نشاط المشروع، ما أدى إلى رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية والمالية للشركات المقدسية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة النشاط الاقتصادي للمدينة".

من جانبه، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، السيد رالف طراف، عن سعادته بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من برنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوله: "اليوم هو بمثابة اختتام لمرحلة أولى وإطلاق ما يمكن اعتباره المرحلة الثانية من برنامج تمويل القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني. ومن خلال تعاوننا المشترك، تم تقديم تمويل على شكل منح لعدد من الصغيرة والمتوسطة في القدس، وذلك انسجاماً مع رؤية الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تطوير ودعم المشاريع الفلسطينية، وخاصة القطاع الخاص بما يمثله قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، الأمر الذي يوليه الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طريف في الحفل الختامي: "لا ينبع اهتمامنا باقتصاد القدس من أسباب اقتصادية فقط، بل إن اهتمامنا له أسبابه السياسية كذلك، والمتمثلة في دعمنا لحل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال السيد جمال حداد، مدير عام مؤسسة فلسطين للتنمية: "أتقدم بالشكر من شركائنا في الاتحاد الأوروبي لتمويلهم البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث سيتم التركيز في هذه المرحلة على مشاريع أصغير حجماً بهدف توسيع قاعدة المستفيدين للوصول إلى أكثر من 50 مشروعاً لهذه المرحلة، بالإضافة إلى السعي لزيادة عدد المشاريع المستفيدة لتصل إلى حوالي 50 مشروعاً. وأؤكد أن البرنامج يعتبر جزءاً من استراتيجية مؤسسة فلسطين للتنمية لدعم اقتصاد المدينة.

حيث تنفذ المؤسسة مجموعة من البرامج التمويلية الهادفة إلى تطوير اقتصاد القدس، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية والعربية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث نأمل أن يتم توسيع وزيادة المحفظة التمويلية لهذا البرنامج، ليزداد عدد المشاريع المستفيدة منها".

أخبار ذات صلة

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

صحيفة: حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

صحيفة: حماس تتجه لخفض تدريجي لهجمات الطائرات الورقية الحارقة

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة &#34;أوعك تنفلم&#34;

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة "أوعك تنفلم"

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على منع المحكمة العليا من النظر بالتماسات الفلسطينيين

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على منع المحكمة العليا من النظر بالتماسات الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة &#34;أوعك تنفلم&#34;

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة "أوعك تنفلم"

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

منوعات

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ&#34;جو رعد&#34; بسبب حماسه الزائد؟

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ"جو رعد" بسبب حماسه الزائد؟

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

بدت مثل الحورية.. درة تشعل &#34;انستجرام&#34; بملابس البحر

بدت مثل الحورية.. درة تشعل "انستجرام" بملابس البحر

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

عربي

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

&#39;المثلية ليست جُرما&#39;.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

'المثلية ليست جُرما'.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان