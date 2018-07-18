ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل



وطالب ادعيس (يونسكو) للوقوف بشكل جدي للدفاع عن قراراتها التي اتخذتها تجاه القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.

وأكد بأن الأقصى يحتاج منا إلى وقفة جدية تدفع هجمات المستوطنين وانتهاكاتهم اليومية التي تتضاعف في أوقات قياسية كما حصل صبيحة اليوم، الأربعاء، باقتحام أكثر من 150 مستوطناً خلال فترة قياسية، تحت حماية قوات الاحتلال وشرطته.وقال ادعيس بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه حراس المسجد الأقصى، وسدنته تؤكد على منهجيته لإفراغ المسجد من حُماته والمدافعين عنه، الأمر الذي يقتضي من أبناء الشعب الفلسطيني العمل على مؤازرتهم والوقوف معهم في وجه انتهاكات قطعان المستوطنين.