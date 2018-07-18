الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

أبدى زعيم جماعة (أنصار الله) الحوثية، عبد الملك الحوثي، استعداده لتسليم السيطرة على ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن للأمم المتحدة، في حال أوقفت القوات الموالية للحكومة هجومها على المدينة.





وحسب قناة (العربية)، جاءت تصريحات الحوثي في مقابلة مع صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية، مجدداً عرضه لمبادرته بشأن ميناء الحديدة.







وحسب المبادرة، ينسحب الحوثون من الحديدة، وتسلم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة، مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف عملياته على المدينة.

