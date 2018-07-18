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شؤون فلسطينية

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي
رام الله - دنيا الوطن
قام بنك الأردن مؤخرا بإطلاق نظام جديد ومتطور للخدمات الإلكترونية البنكية سعياً منه للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائه، وتوفير كافة السبل لراحتهم والتميز في الخدمات المصرفية المقدمة لهم.

وتوفر الخدمة بحلتها الجديدة اجراء العمليات المصرفية بطريقة سهلة وسريعة سواء أراد الشخص فتح حسابات فرعية جديدة أو معرفة تفاصيل الحسابات الحالية، كما تتيح الخدمة خيار الحوالات المالية أون لاين، بالإضافة لتعريف الزبون بميزات
البطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات المتنوعة والجديدة.

وقال المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين، السيد حاتم الفقهاء أن هذا النظام الجديد يأتي ضمن سلسلة تطوير وتحديث سيقوم البنك بطرحها تباعاً، على كافة الخدمات المقدمة للعملاء، وخاصة الخدمات الإلكترونية، وذلك ايمانا منه بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمل العملاء ومعاملاتهم البنكية، ومساعدتهم على توفير الوقت وتمكينهم من القيام بمعاملاتهم الضرورية في أي وقت ومن أي مكان.

ولفت السيد حاتم الفقهاء "الى أن بنك الأردن في تواصل مستمر مع كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ويسعى دوما الى استحداث الحملات والبرامج التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات المصرفية للمواطنين، كما يعمل البنك على استهداف
كافة شرائح المجتمع في منتجاته المختلفة، وذلك في سبيل تحقيق مفهوم الشمول المالي في فلسطين.

أما بالنسبة لكيفية الاستفادة من الخدمة الجديدة، فقد أفاد السيد الفقهاء أن عملية التسجيل في الخدمة هي عملية سهلة وسريعة، حيث يستطيع العملاء التسجيل فيها بشكل مباشر من خلال تسجيل حساب في نظام BOJ Online على الموقع الالكتروني لبنك الأردن / فروع فلسطين، أو بطلب التسجيل بالخدمة في فروع البنك المنتشرةبكافة محافظات الوطن، بالإضافة لإمكانية التسجيل  عن طريق الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم 1700587777، الذي يعمل 24 ساعة يوميا على مدار جميع أيام الأسبوع.

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