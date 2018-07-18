ترامب: اقتصاد روسيا ليس قوياً ولا أريد اعتبارها خصماً

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه بغض النظر عن أن روسيا تملك جيشًا قويًا، بيد أن اقتصادها ليس قويًا، مؤكدًا أنه لا يريد اعتبارها خصماً.



وأضاف ترامب، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "روسيا لديها جيش قوي، لكن اقتصادهم، كما تعلمون، أصغر بكثير مما هو في الصين، لذا لا أريد استخدام حتى كلمة الخصم، ويمكننا جميعاً العمل معاً، يمكننا فعل ذلك بشكل جيد جداً، والكل يمكن أن يكون بخير، وأن يعيش في سلام".





ويشار إلى أن الاقتصاد الروسي أصغر بـ 13 مرة من الولايات المتحدة، وثمانية أضعاف من الاقتصاد الصيني.

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه ينظر إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين باعتباره ليس عدواً، بل منافساً، قد يصبح صديقاً له في يوم ما.