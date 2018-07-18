عاجل

  • الحركة الأسيرة تعلن البدء في إضراب تصاعدي عن الطعام تنديداً بسياسات الاحتلال

دولي

رئيسة الوزراء البريطانية تُهدد حزبها باللجوء للانتخابات المبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية تُهدد حزبها باللجوء للانتخابات المبكرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (تايمز) البريطانية، إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، هددت نواباً متمردين في حزبها المحافظين بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها بشأن الجمارك في إطار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة، أنه في واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في التاريخ السياسي الحديث في بريطانيا، أجريت أربع انتخابات كبرى في السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الاسكتلندي على الاستقلال عام 2014 والانتخابات البريطانية عام 2015 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماي العام الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين، أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورجان، قبل دقائق من تصويت حاسم على مسألة الجمارك يوم الثلاثاء.

وتفادت ماي بشق الأنفس هزيمة برلمانية على يد النواب المؤيدين للتكتل من حزبها في التصويت، حيث صوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، إذا فشلت بحلول 21 كانون الثاني/ يناير 2019 في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.

أخبار ذات صلة

صورة: إسرائيل تُطلق عملة ورقية لفئتي (5 و10) شواكل قريباً

صورة: إسرائيل تُطلق عملة ورقية لفئتي (5 و10) شواكل قريباً

نتنياهو يُجمد إجراءات تشريع قانون (فيسبوك)

نتنياهو يُجمد إجراءات تشريع قانون (فيسبوك)

ترامب: اقتصاد روسيا ليس قوياً ولا أريد اعتبارها خصماً

ترامب: اقتصاد روسيا ليس قوياً ولا أريد اعتبارها خصماً

إيهود باراك: نتنياهو يقودنا لدولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين

إيهود باراك: نتنياهو يقودنا لدولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين

شاهد: طرد صحفي فلسطيني من مؤتمر (بوتين- ترامب) لهذا السبب

شاهد: طرد صحفي فلسطيني من مؤتمر (بوتين- ترامب) لهذا السبب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: روسيا تدخلت في انتخاباتنا

رئيس مجلس النواب الأمريكي: روسيا تدخلت في انتخاباتنا

مسؤول إيراني: مستعدون لتخصيب اليورانيوم إن فشلت المفاوضات مع أوروبا

مسؤول إيراني: مستعدون لتخصيب اليورانيوم إن فشلت المفاوضات مع أوروبا

ترامب: لقائي مع بوتن كان أفضل من لقائي بقادة الناتو

ترامب: لقائي مع بوتن كان أفضل من لقائي بقادة الناتو

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

وحدة البالونات الحارقة تُمهل الاحتلال حتى الجمعة المقبل لرفع الحصار

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة &#34;أوعك تنفلم&#34;

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة "أوعك تنفلم"

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

منوعات

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ&#34;جو رعد&#34; بسبب حماسه الزائد؟

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ"جو رعد" بسبب حماسه الزائد؟

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

بدت مثل الحورية.. درة تشعل &#34;انستجرام&#34; بملابس البحر

بدت مثل الحورية.. درة تشعل "انستجرام" بملابس البحر

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

عربي

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

&#39;المثلية ليست جُرما&#39;.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

'المثلية ليست جُرما'.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان