الاحتلال يهدم أربعة منازل في اللد بحجة البناء دون ترخيص

هدمت جرافات وآليات بلدية الاحتلال، بحماية قوات الاحتلال، أربعة منازل لعائلات فلسطينية بمدينة اللد، بذريعة البناء دون تراخيص، فجر اليوم، الأربعاء.





وتعود المنازل التي هُدمت لعائلة "المراحلة" في المنطقة الغربية باللد، وكانت تؤوي ما لا يقل عن 40 نفراً، وفوجئت العائلة بمداهمة واقتحام الجرافات والآليات لمنازلهم، وتنفيذ أوامر الهدم وتشريد قاطنيها.





وقال عضو المجلس البلدي، المحامي عبد الكريم زبارقة: إن "آليات الهدم قامت، فجر اليوم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة بهدم أربعة بيوت تعود لعائلة المراحلة غربي مدينة اللد، وللأسف لم يكن لدينا تفاصيل أو توجه من قبل العائلة بالرغم من معرفتنا أن هناك العديد من أوامر الهدم التي ستنفذها البلدية، وللأسف لا زال سكان اللد العرب، يرضخون تحت ضيق المسكن والحياة وهدم البيوت دون أي حلول أو تخطيط مستقبلي".

رام الله - دنيا الوطن