قيادي بفتح يكشف تفاصيل مباحثات عزام الأحمد وممثلي الفصائل في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العرادات، أن لقاءات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد مع المسؤولين اللبنانيين، تأتي للتشاور وتنسيق المواقف المشتركة في مواجهة ما يسمى بـ (صفقة القرن).وأوضح أبو العرادات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأربعاء، أن اجتماع الأحمد مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان بما فيها الجبهة الديمقراطية، بحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وتطبيق قرارات المجلس الوطني.