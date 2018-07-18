ضمن المنحة الكويتية.. الحساينة: صرف مليوني دولار للبنية التحتية بقطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة عن الموافقة على صرف مبلغ مليوني دولار ضمن المنحة الكويتية لأعمال التأهيل والتطوير للبنية التحتية في المحافظات الجنوبية.وشكر الوزير الحساينة، باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، دولة الكويت والأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على دعمهم أبناء شعبنا الفلسطيني، والشكر موصول للصندوق الكويتي، لدعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.