الاحتلال يُخطر منزلاً بالهدم في بيت أمر بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقالت مصادر محلية في ببيت أمر: "إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الظهر المجاورة لما تسمى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل".وأضافت: "قامت قوات الاحتلال بتسليم المواطن إبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية، إخطارًا بهدم منزله المكون من طابقين، ويسكن فيه منذ 40 عاماً".