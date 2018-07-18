الاحتلال يُخطر منزلاً بالهدم في بيت أمر بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية في ببيت أمر: "إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الظهر المجاورة لما تسمى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل".
وأضافت: "قامت قوات الاحتلال بتسليم المواطن إبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية، إخطارًا بهدم منزله المكون من طابقين، ويسكن فيه منذ 40 عاماً".
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية في ببيت أمر: "إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الظهر المجاورة لما تسمى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل".
وأضافت: "قامت قوات الاحتلال بتسليم المواطن إبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية، إخطارًا بهدم منزله المكون من طابقين، ويسكن فيه منذ 40 عاماً".
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