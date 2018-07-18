حملة اعتقالات في الضفة طالت 17 شاباً بينهم أسرى محررون

واعتقلت قوات الاحتلال 17 شاباً، عرف منهم:



1. المحرر سائد أبو البها- بيتونيا غرب رام الله.



2. المحرر سامي أبو حسين- بيتونيا.



3. إبراهيم أحمد فرج التميمي- دير نظام غرب رام الله.



4. موسى السروجي- طولكرم.



5. عدي العمور- يطا جنوب الخليل.



6. محمد جبرائيل العمور- يطا.



7. رامي النجار- يطا.



8. محمد جبرين- يطا.



9. أحمد جبرين- يطا.



10. عمر محمد طالب البرغوثي (اعتقل قرب مستوطنة حلميش شمال رام الله).



11. نسيم حسني البرغوثي (قرب مستوطنة حلميش).



12. المحرر عمر محيسن- مخيم شعفاط في القدس.



13. محمود سعدي العدوين- مخيم شعفاط في القدس.



14. أيوب رسمي أبو عليا- المغير شرق رام الله.



15. منتصر مصباح أبو عليا- المغير.



16. عصام يوسف سباعنة - قباطية في جنين.



17. عوني عدنان كميل- قباطية في جنين.





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأربعاء، عدة مناطق في الضفة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.